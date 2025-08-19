きょう8月19日は語呂合わせで「バイクの日」。これにちなんで富山市では安全運転講習会が開かれ、市内の郵便局員が参加しました。講習には日常的にバイクを運転している富山北郵便局の局員22人が参加しました。県警の交通機動隊員が指導役を務め、荷台の後ろなど死角を目視やミラーで確認することや、後輪、前輪の順にゆっくりとブレーキをかけることの重要性を伝えていました。県内で去年1年間二輪車による事故は70件