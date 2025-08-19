【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの小倉優子が8月18日、自身のInstagramを更新。手作りのシフォンケーキと、お菓子作り中の息子の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】小倉優子、お菓子作り中の5歳息子の姿◆小倉優子、息子と一緒にお菓子作り小倉は「今日はミルクティーのシフォンケーキを作っていたら、『僕も作りたい！』と三男」と息子とのやり取りを明かし、一緒にアイスを作ったことを報告。「長男もお菓子作りが