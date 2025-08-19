（台北中央社）台湾と日本が台湾有事を視野に、台湾から日本に入国する外国人の情報共有について協力覚書を締結したと日本メディアで報じられたのを受け、外交部（外務省）の蕭光偉（しょうこうい）報道官は19日の記者会見で、台日双方が出入境管理で協力関係を深め、連携し、さらに緊密なパートナー関係を構築し続けていくことを外交部として歓迎する姿勢を示した。19日付の読売新聞が複数の日本側関係者の話として伝えた。同紙に