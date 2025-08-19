【週刊FLASH 9月2日号】 8月19日発売 価格：550円 「週刊FLASH」8月19日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH 光文社は「週刊FLASH 9月2日号」を8月19日に発売した。価格は550円。 表紙と巻頭カラーは“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルで人気を集める白戸ゆめのさん。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗なグラビアを披露している。