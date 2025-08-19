俳優・モデルの岡崎紗絵（29）が、22日発売のウエディング情報誌『ゼクシィ海外ウエディング2025 Autumn & Winter』（リクルート）に登場する。岡崎は夢だった『ゼクシィ』の表紙に初登場。オーストラリアのケアンズでコアラを抱いて花嫁姿を披露した。【写真】美しい花嫁姿で美脚も披露した岡崎紗絵岡崎の長年の憧れだったという『ゼクシィ』の表紙。撮影決定の連絡を受けた際には「『ゼクシィ』は、誰もが知っている雑誌