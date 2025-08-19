○経済統計・イベントなど ０３：１０米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演 ０８：５０日・貿易統計（通関ベース） ０８：５０日・機械受注 １５：００英・消費者物価指数 １５：００英・小売物価指数 １５：００独・生産者物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数 １８：００ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指