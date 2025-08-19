気象庁は、きのう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 熱帯低気圧はきょう（19日）午前９時には沖縄の南にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。 中心の気圧は１０１０ヘクトパスカルとなっていて、台風には発達する可能性は小さくなったということです【画像①】。 全国各地の天気への影響