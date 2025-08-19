ｎｏｔｅがこの日の取引終了後、２５年１１月３０日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年１１月３０日時点で１単元（１００株）を１年以上継続して保有する株主を対象に、自社サービス「ｎｏｔｅ」で利用できる「ｎｏｔｅポイント」を保有株数１００株以上２００株未満の株主に３０００ポイント（３０００円相当）、保有株数２００株以上の株主に６０００ポイント（６０００円相当）贈呈する。 出所：