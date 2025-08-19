マリモ地方創生リート投資法人 [東証Ｒ] が8月19日大引け後(16:00)に決算を発表。25年6月期の経常利益は前の期比5.9％減の9.1億円になり、25年12月期も前期比21.5％減の7.2億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3542円→3697円(前の期は3617円)に増額し、今期は3058円にする方針とした。 株探ニュース