阪神・近本光司外野手（30）は19日、出場選手登録日数が7年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の取得条件を満たした。試合前練習後に京セラドーム大阪で取材に応じ「まず、ここまでケガなくこれたことと、毎年試合に出ることができたというところでいろいろな人に感謝しながら。7年間、関わった人、またそれまでに関わった人、いろいろな人に感謝したいなと思います」と話した。権利の行使については「どうするかは考えて