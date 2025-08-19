国際卓球連盟(ITTF)が、卓球男子の世界ランキングを更新。日本の張本智和選手が順位を一つ上げ、3位に浮上しました。張本選手は、11日にWTTチャンピオンズ横浜2025の男子シングルスで優勝。決勝では、5月に行われた世界選手権の王者・王楚欽選手を4-2(11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4)で破っています。張本選手は、ここでのポイントが加算され、3位に順位を上げました。大会以前の戦績では、国際大会で王選手と14回対戦し、張