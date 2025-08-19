夏休みに学童保育などを利用できない時の対策として、子連れ出勤の取り組みをしている企業を取材しました。都内にあるクラウド会計サービスなどを手がける企業。従業員からの声をうけ、ここでは子どもたちが長期休みの間、子どもを連れて出勤できる取り組みを行っています。学校が夏休みであるこの日は、6人の子どもたちが来ていました。子連れ出勤した社員「夏休みをどう過ごせばいいか課題を感じていまして、夏休みも基本的に学