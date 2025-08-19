三信電気 [東証Ｐ] が8月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の12億円→20億円(前年同期は19.2億円)に66.7％上方修正し、一転して4.0％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の42億円(前期は49.3億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社グループには、主に半導体や電子部品の販売や技術サポ}