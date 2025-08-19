【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「私たちは皆さんと共に『メタルのその先へ』と進み、どんどんとキャリアが更新されています」（BABYMETAL） BABYMETALの4作目となるアルバム『METAL FORTH』（8月8日リリース）が、最新の全米総合アルバムチャート（Billboard 200）において、初登場9位を記録した。これにより、メンバー全員が日本人のグループとしては史上初、そして日本語歌唱アルバムとし