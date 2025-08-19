乱立するお笑い賞レースがバラエティ業界を腐敗させる？漫才＆コントの二刀流王者を決める新たなお笑い賞レース『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025』（日本テレビ系）が７月21日に開催され、「ニッポンの社長」がグランプリに輝いた。だが、早くもテレビマンたちからは不満の声があがっている。「１本目に漫才をするのか、コントにするのかを選択できるのですが、ファイナリスト７組のうち『スタミナパン』以外