福島県のパチンコ店で現金およそ2800万円が奪われた強盗事件で、警察は新たに、この店に勤務する従業員の男を逮捕しました。逮捕されたのは、真鍋一皐容疑者（23）です。警察によりますと、真鍋容疑者は今月12日の未明、強盗の疑いですでに逮捕されている男2人と共謀し、被害者を装って、勤務先のパチンコ店に侵入。現金およそ2800万円を盗んだ疑いがもたれています。この事件は当初、男らが拳銃のようなもので従業員を脅し、現金