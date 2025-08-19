ぷらっとホーム [東証Ｓ] が8月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の営業損益(非連結)は1900万円の黒字(前期は4600万円の赤字)に浮上する見通しと発表した。 同時に、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の営業損益は200万円の赤字(前年同期は3100万円の赤字)に赤字幅が縮小する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は2024年３月期及び2025年３月期に、Ｗｅｂ３