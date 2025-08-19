大統領執務室で会談するトランプ大統領（右）とゼレンスキー大統領＝１８日、米ホワイトハウス/Kevin Lamarque/Reutersキーウ（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領とウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統による混乱した米大統領執務室での記者会見の直後、ウクライナ首都キーウの上空から一斉に安堵（あんど）のため息が漏れたように思えた。ウクライナの国会議員ヤロスラフ・ゼレジニャク氏はＸ（旧ツイッター）への