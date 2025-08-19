レゴジャパンは、レゴグループとNIKEによるグローバルパートナーシップの新たな取り組みとして、両社の共同開発によるレゴセット「レゴ Nike Slam Dunk」、「レゴ Nike Dunk Trickshot」を発売する。 レゴ Nike Slam Dunk(43010)今夏に発売された「レゴ Nike Dunk」が多くの反響を呼んだことを受け、今回の新製品は、「子どもたちが活発に、クリエイティブな遊びを楽しめるように、コート内外で子どもたちの遊びを刺激する」という