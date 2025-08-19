巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 栃木宇都宮店』を2025年8月8日(金)にオープン。 キッズランドUS 栃木宇都宮店  所在地： 〒320-0003栃木県宇都宮市豊郷台2丁目87豊郷台ショッピングセンターミュゼ2階オープン日： 2025年8月8日園内面積： 約1390m2巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 栃木宇都宮店』を2025年8月8日(金)にオ