モーニング娘。の元メンバーでタレントの保田圭が18日に自身のアメブロを更新。同じくモーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華と高橋愛と再会したことを明かした。【映像】1児の母・保田圭、バリエーション豊かな食卓を公開この日、保田は「道重さゆみちゃんのライブに行ったらメンバーに会えました梨華ちゃん＆愛ちゃん」と、石川と高橋に会ったことを報告し、3ショットを複数枚公開した。写真撮影の様子について「