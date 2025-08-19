井山裕太碁聖、芝野虎丸十段囲碁の井山裕太碁聖（36）に芝野虎丸十段（25）が挑戦している第50期碁聖戦（新聞囲碁連盟主催）5番勝負の第5局は、20日午前9時から東京都千代田区の日本棋院で打たれる。芝野十段が第1局と第3局、井山碁聖が第2局と第4局で白星を挙げてここまで2勝2敗。碁聖位の行方は最終局に持ち込まれた。井山碁聖が勝てば5連覇達成で、自身の持つ最多獲得記録を11期に更新する。一方の芝野十段が勝てば、初の碁