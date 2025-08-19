19日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（379回債、表面利率1.5％）の利回りが上昇し、一時1.600％を付けた。7月25日以来の高水準。財務省が19日に実施した20年債の入札で、投資家から需要が乏しい結果が示された。連動して10年債でも売りが進んで利回りが上がった。