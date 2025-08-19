式典でテープカットする警視庁の久田誠総務部長（中央）ら＝19日、東京都中央区の警察博物館「ポリスミュージアム」警視庁の警察博物館「ポリスミュージアム」（東京都中央区）が付近の再開発事業のため、9月15日に一時閉館することになり、写真などで同館の歴史を振り返る特別展が19日、始まった。博物館は来春、品川区に仮移転。再開発後、元の場所に新築される複合施設内で開館する。1961年に警察広報相談所として創設され