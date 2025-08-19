ジェンダーレスモデルの井手上漠（22）がスタイル際立つビキニ姿を公開し、「ばくちゃんの水着、ステキ」「超sexy！」「刺激的！」など、絶賛する声が寄せられている。【映像】井手上漠のビキニショット（複数カット）2018年、高校1年生の時に「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に出場し、ファイナリストに選ばれた井手上。その後はタレントやモデルとして活躍している。「いでがみばくです、性別ないです」と