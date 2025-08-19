日中関係に緊張が走るなか、中国政府による強制労働や人権侵害の疑いがある新疆ウイグル自治区の統治にも国際社会から厳しい目が向けられている。統制下では何が起きているのか。『一九八四＋四〇ウイグル潜行』を上梓したジャーナリストの西谷格氏は、現地で想像を絶する困難に直面した。西谷氏がレポートする。【前後編の後編。前編から読む】【写真】四肢を金属リングで固定し身動きを奪う…西谷格氏が新疆ウイグル自治区