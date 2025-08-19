お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が18日に自身のアメブロを更新。子どもたちを連れて2泊3日の軽井沢旅行へ行ったことを報告した。【映像】ニッチェ・江上敬子、長男の誕生日に豪華バースデーディナー この日、江上は「軽井沢二泊三日遊び倒しました」と切り出し「友達と写ってる写真も沢山撮れて、めちゃ良い思い出になりました」と明かした。続けて「アウトレットに遊び場が沢山あって、子供たち大満足 川で水遊びもしたり