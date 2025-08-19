総務省は楽天モバイルに対して、通話履歴など個人情報が漏洩したことについて国への報告が遅くなったとして行政指導を行い、再発防止を求めました。総務省総合通信基盤局 担当者「リスク管理体制全般を抜本的に見直す等、再び同様の事案が発生しないよう再発防止を徹底するよう厳重に注意します」今年2月、中高生3人が生成AIで自作したプログラムを使って楽天モバイルに不正アクセスした事件では、およそ7000回線で通話履歴