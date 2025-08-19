タレントの小倉優子が18日に自身のアメブロを更新。三男とスイーツ作りを楽しんだことを報告した。【映像】小倉優子、大福を入れた長男への手作り弁当この日、小倉は「今日は、ミルクティーのシフォンケーキを焼きました」と報告。「よく膨らみました楽しかったぁスイーツは、食べるのも作るのも大好きです！」と満足そうにつづった。続けて更新したブログでは、シフォンケーキを作っていたところ、三男から「僕も作りたい！