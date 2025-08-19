メタルダンスユニットBABYMETAL（ベビーメタル）が8日リリースの4作目アルバム「METAL FORTH」が、米ビルボード総合アルバムチャートで初登場9位にランクインした。メンバー全員が日本人のグループとして史上初のトップ10入りを果たした。同作は、国内ではオリコン総合ランキング3位、オリコンジャンル別ROCKアルバムランキングとオリコンデジタルアルバムランキングでは1位を獲得。Spotify「Top Albums Debut U．S．Chart」では