世界を舞台に活躍するデザイナー奥出貴ノ洋が手がけるバッグブランド LASTFRAME（ラストフレーム） は、メイドインジャパンにこだわり、日本の伝統技術を現代的なデザインへと昇華させています。消えゆく職人技を“フレーム”に収め、独自のプロダクトとして未来へ継承していくことを使命に掲げる、稀有なブランドです。Courtesy of LASTFRAME日本の職人技と現代デザインの融合今季は、日本の職人による手編み技術とLASTFRAMEらし