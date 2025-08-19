日本航空（JAL）は、東京/成田〜メルボルン線を10月26日から増便する。現在は週3往復を運航しており、これを1日1往復とする。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が10時間、メルボルン発が9時間55分。オセアニア路線はこの他に、東京/羽田〜シドニー線を1日1往復運航する。■ダイヤJL773東京/成田（17：40）〜メルボルン（05：40+1）JL774メルボルン（07：20）〜東京/成田（15：15）