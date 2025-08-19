東京証券取引所19日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。株価はこのところ最高値圏で推移しており、警戒感から売りが優勢だった。終値は前日比168円02銭安の4万3546円29銭。東証株価指数（TOPIX）は4.33ポイント安の3116.63。出来高は約19億8152万株だった。