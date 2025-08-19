ボートレースとこなめの「ヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラカップ」が１９日に開幕。レース前にはオープニングセレモニーが行われ、集まったファンの前で出場選手が意気込みを明かした。最後に地元の井沢聖奈（２１＝愛知）が選手を代表してマイクの前に立つと「本日より開催されますヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラ?カッパ?…、失礼しました。常滑シンデレラカップに参加します我々選手一同は、最終日、最