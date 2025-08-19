【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの有村藍里が18日、自身のInstagramを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告し、ドレス姿を公開した。【写真】有村架純の姉、ほっそり美脚透けるドレス姿◆有村藍里、純白ドレス姿で誕生日を報告有村は「35歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「お祝いのメッセージありがとうございます」とファンに感謝を伝え、「笑顔溢れる1年にします！」と抱負を述べている。写真では、純白のド