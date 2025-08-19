１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１６８円０２銭（０・３８％）安の４万３５４６円２９銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。一時、取引時間中の最高値を更新した後に下落に転じるなど、方向感のない値動きとなった。日経平均はこの日、午前の取引開始直後から上昇。一時、前日終値から１６０円程度値上がりして４万３８７６円４２銭をつけ、１８日に記録した取引時間中の最高値（４万３８