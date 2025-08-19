「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商−横浜」（１９日、甲子園球場）横浜が終盤に内野５人シフトの奇策を連発し、甲子園をどよめかせた。４点差を追いつくド執念を発揮すると、同点の九回は１死二、三塁のピンチを招いた。ここで外野手を内野に入れ、５人シフトの奇策。県岐阜商はセーフティースクイズを試みたが、一塁手・小野がグラブトスで送球し、失点を防いだ。十回は３点を入れたが、無死満塁から小鎗に３点二