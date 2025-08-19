華やかな香りとレトロなパッケージで一世を風靡した「香水ガム」が、世代を超えて再び登場。株式会社ロッテは、かつて人気を博したチューインガム「イブ」と「ドナ」を8月19日に復刻発売しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■キンモクセイ香る「イブ」再び1972年に登場し、香水ガムとして1995年ごろまで親しまれてきた「イブ」。ベースとなるキンモクセイにローズやジャスミンを加えた香りが特長で、2