日本赤十字社 熊本県支部は、8月6日から続いた大雨で被災した人の生活再建を支援するため、今日19日から義援金の受付を始めています。 この義援金は、被災した県が設置する義援金配分委員会を通じて、全額が被災者に配分されます。 詳細は以下の通りです。 ＜義援金名称＞令和7年8月6日からの大雨災害義援金 ＜受付期間＞8月19日（火）～10月31日（金） ＜災害義援金受付口＞受付窓口は日本赤十字社熊本県支部と本社の2