¸µHiHi Jets¤Î¹â¶¶Í¥ÅÍ»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ë²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤Î´ØÀ¾½é½ÐÅ¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âçºå¹âÅç²°¤ÈµþÅÔ¹âÅç²°S.C.¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ÆÃÀ½¥Ð¥Ë´Ý¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Âçºå¹âÅç²°¤Ç¤ÏÃÏ²¼1³¬¡¦ÍÎ²Û»ÒÇä¾ìÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç8·î27Æü¡Á9·î2Æü¡¢µþÅÔ¹âÅç²°S.C.¤Ç¤ÏÃÏ²¼1³¬¡¦POPUPSTAGE04¤Ç9·î3Æü¡Á9·î9Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ð¥Ë´Ý¡×