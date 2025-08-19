北京市平谷区の北京漁陽国際スキー場でスキーを楽しむ人々。（北京＝新華社記者／任超）【新華社北京8月19日】中国国家体育総局の高志丹（こう・したん）局長は19日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、過去5年間でスポーツ産業の総規模は年平均10％以上成長し、国民経済の成長と地方経済の構造転換に新たな原動力を与えたと説明した。