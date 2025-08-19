お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさん（41）が8月19日までにインスタグラムを更新。顔面に異変が起きたことを報告し、ネット上で話題となっている。【写真】おでこの痕が痛々しい…（実際の写真）バービーさんは「ホリデイでマレーシアに来ています」として、旅先で撮影した写真を複数公開。バービーさんの額には丸い痕が2つ縦に並んでおり、「嘘みたいな話ですが、おでこにあるのは虫さされです。（日本でおでこを変な虫