名古屋の桜通で事故があり、3人がけがをしました。 【現場の画像】名古屋・東区でダンプカーが歩道に乗り上げる 3人けが 地下鉄高岳駅の近く 事故があったのは、東区東桜2丁目の桜通で、警察によりますときょう午前11時ごろ、ダンプカーが歩道に乗り上げました。 ダンプカーとトラック、乗用車のあわせて3台が絡む事故になり、それぞれの車を運転していた3人がけがをして病院に運ばれましたが、全員軽傷とみ