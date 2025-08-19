中村倫也（38）が19日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。俳優を辞めようと思ったことがあると明かした。中村はその当時「あんま仕事がなかった」と告白。「（俳優を）やりたい気持ちはあれど、需要がないと食っていけないな」という状況だったといい、「28歳ぐらいのときに、『ヒストリーボーイズ』っていう舞台をやったんですけど、それで何の手応えもなく、箸にも棒にもかからなかったら辞めようと思