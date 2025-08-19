14歳から19歳の少年57人がバイクで千葉市の路上を集団で暴走するなどした疑いで書類送検されました。当時14歳から19歳の少年57人は去年、千葉市美浜区の市道でバイク37台に分乗し、信号無視や蛇行運転といった集団暴走するなどした疑いで書類送検されました。57人のうち22人は無免許運転でした。千葉県警が撮影した映像には、複数のバイクが交差点内で旋回している様子が映っていました。調べに対し少年らは「誘ってくれた奴以外は