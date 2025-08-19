東京都では19日、これまでに33人が熱中症で救急搬送されました。東京消防庁によりますと、19日午後3時までに12歳から97歳までの男女合わせて33人が熱中症により医療機関に緊急搬送されました。このうち80代の男性1人が重症で、病院へ搬送されたということです。東京消防庁はこまめな水分補給や冷房などをつけて温度調整することなどを呼びかけています。