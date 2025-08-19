¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª»÷¹ç¤¤¥ä¡¼¡¼¡ª¡×46ºÐ·Ý¿Í&23ºÐ½÷Í¥?Çò¥·¥ã¥Ä2¥·¥ç¥Ã¥È?¤Ë¡Ö·ëº§¤«¤È¤ª¤â¤¿¡ª¡×¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÆó¤ÎÏÓÁé¤»¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÆÃ½¸¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¤ÏÀ¸¸«°¦ÎÜ¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCanCam9·î¹æ¡×(¾®³Ø´Û)¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤ÏÇò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã