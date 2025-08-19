元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也（37）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。近影を披露した。この日、10月スタートの日本テレビドラマ「ぼくたちん家」（日曜後10・30）に出演することが発表された手越。中学教師役の黒髪スタイルの自撮りを投稿し「出るぜ出るぜぇー！！！オラわくわくすっぞ！！！」と報告した。続けて「普通は黒髪だと大人っぽくなるけど俺の場合若返るぞぉー！！」。この投稿にファンからは