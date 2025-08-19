元宇宙開発事業団副理事長の五代(ごだい)富文(とみふみ)氏が７月２４日、老衰で死去した。９２歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻で評論家の利矢子さん。弔問、供花、香典などは辞退する。初の純国産ロケット「Ｈ２」の開発を主導した。日本航空宇宙学会長、文部科学省宇宙開発委員会委員などを歴任し、日本の宇宙開発に大きく貢献した。２００２年に勲二等瑞宝章を受章した。