◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝沖縄尚学―東洋大姫路（１９日・甲子園）沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞（２年）はベンチスタートとなった。１７日の３回戦仙台育英（宮城）戦では延長１１回タイブレークで１６９球を投げて完投勝利。先発は２回戦の鳴門（徳島）戦でも先発した新垣有絃（ゆいと）（２年）が務める。◇沖縄尚学（先攻）（一）新垣瑞稀（遊）真喜志拓斗（二）比嘉大登（